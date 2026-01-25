Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya’nın bazı ilçelerinde metrekareye 190 kilograma varan yağış kaydedildi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, ulaşım zaman zaman aksadı.

Muratpaşa’da yol çöktü, araçlar zarar gördü

Şiddetli yağışın etkisiyle Muratpaşa ilçesi 2068 Sokak’ta yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Olayın ardından bölge güvenlik şeridi ve trafik konileriyle çevrilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede önlem alırken, yolun onarımı için çalışma başlatıldı.

“Kaza yaşanması an meselesi”

Bölgede yaşayan Yakup Kanmaz, yolun kısa süre içinde ikinci kez çöktüğünü belirterek tehlikeye dikkat çekti. Kanmaz, “Dün yolun ortasında bir bozulma vardı, bugün tamamen çöktü. Geçici bir müdahale yapıldı ancak bu yeterli değil. Çok işlek bir cadde ve sürekli araç geçiyor. Kaza yaşanması an meselesi. Araçlar zarar görüyor, ciddi bir risk söz konusu” ifadelerini kullandı.

Sahil bandında sessizlik hâkim

Etkisini artıran yağışla birlikte Antalya sahilleri de büyük ölçüde boş kaldı. Normal günlerde yoğunluk yaşanan sahil kesimlerinde sakinlik dikkat çekerken, turistik bölgelerde ise daha çok kentte bulunan turistlerin yer aldığı gözlendi.

Sokak hayvanları yağmurdan korunmaya çalıştı

Olumsuz hava koşulları sokak hayvanlarını da etkiledi. Yağmurdan kaçan kedi ve köpekler bina girişlerine, kapalı otoparklara ve güvenli alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.