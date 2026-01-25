Keçiören Belediyesi, personelinin acil durumlara karşı bilinç ve müdahale becerilerini artırmak amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen “İlk Yardım Eğitimi”, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda iki gün boyunca devam etti.

Eğitim süresince katılımcılara, ilk yardımın temel prensipleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Program, olası kazalarda ve ani sağlık sorunlarında doğru müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Uygulamalı anlatım ve birebir müdahale teknikleri

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler Melike Alagöz Çoban ve Ersin Kuşçu tarafından verildi. Katılımcılar; temel ilk yardım bilgileri, vücut sistemlerinin işleyişi ve acil durumlarda izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgilendirildi. Anlatımların ardından ilk yardım müdahaleleri uygulamalı olarak yaptırılarak bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

İlk yardımda sık yapılan hatalara dikkat çekildi

Program kapsamında; soluk borusuna yabancı cisim kaçması, kanamalarda ilk yardım, zehirlenmeler, kırık, çıkık ve burkulmalar, boğulma vakaları ile yanıklar ve sıcak-soğuk kaynaklı acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle kaza anlarında uygulanan rentek manevrası, doğru tekniklerle uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde ayrıca, ilk yardımda sıkça yapılan ve “doğru” sanılan yanlış uygulamalara vurgu yapıldı.

Başarılı katılımcılara sertifika verildi

Eğitim programının sonunda katılımcılara ölçme ve değerlendirme amacıyla test uygulandı. Teorik sınavı ve uygulamalı aşamaları başarıyla tamamlayan belediye personeli, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.