Altay’daki ikinci teknik direktörlük dönemini noktalayan Yusuf Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte 1.33 puan ortalaması yakaladı. Şimşek, sezonun 4’üncü haftasında Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve getirilmişti.

Öte yandan Altay, ligde yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Ayrılığın maç öncesinde yaşanması dikkat çekerken, siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör için arayışlara başladığı ifade edildi. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.