Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında otomotiv sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Elordu, Türkiye’nin en çok satılan otomobil modeli olan ve uzun süredir “en uygun fiyatlı araç” unvanını koruyan Fiat Egea Sedan’ın üretiminin en geç 2026 yılının haziran ayında sona ereceğini söyledi.

Tofaş CEO’su, “Egea’nın üretimi 2026’ya kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yeni modeller devreye alınacak. Ancak talebe göre bazı planlamalarda esneklik gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

2015 yılından bu yana Bursa’da üretilen Fiat Egea, hem iç pazar hem de ihracat açısından Tofaş’ın en önemli modellerinden biri olmuştu. Egea ailesi, bugüne kadar sedan, hatchback, station wagon ve cross versiyonlarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaştı.