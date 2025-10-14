Lenfoma Nedir? Hangi Belirtilerle Ortaya Çıkar?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf bezlerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu, “Lenfoma her zaman hızlı seyretmeyebilir. Bazı türleri tedavisiz izlenebilirken, agresif formları hızlı tedavi gerektirir” ifadelerini kullandı.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler:

Gece terlemeleri

Açıklanamayan kilo kaybı

İştahsızlık

Sebepsiz ateş

Kalıcı lenf bezi büyümeleri

Geçmeyen kaşıntılar

Bu belirtiler uzun süre devam ediyorsa, mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.

Lenfomada Erken Tanı Neden Bu Kadar Önemli?

Lenfoma tedavisinde başarı, erken tanıya doğrudan bağlı. Prof. Dr. Ateşoğlu, “Doğru zamanda yapılan biyopsi ve net bir patoloji raporu, tedavi planını tamamen değiştirebilir. Her lenfoma alt tipinin tedavi yaklaşımı farklıdır” diyerek uyarıda bulundu.

Yeni Nesil Tedaviler: İmmünoterapi ve Hedefe Yönelik İlaçlar

Son yıllarda kemoterapiye ek olarak immünoterapiler ve hedefe yönelik ilaçlar, özellikle B hücreli lenfomalarda başarılı sonuçlar veriyor. Bu tedavi yöntemleri, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserli hücrelere karşı savaşıyor.

Ayrıca, CAR-T hücre tedavisi gibi yeni yaklaşımlar, özellikle kemoterapiye dirençli olgularda umut vadediyor.

Kemik İliği Nakli Hangi Durumlarda Uygulanıyor?

Lenfomanın bazı agresif tiplerinde, tedaviden sonra nüksü önlemek amacıyla otolog kök hücre nakli yapılabiliyor. Daha dirençli hastalarda ise allojenik (verici) nakil seçeneği değerlendiriliyor.

Lenfoma Sadece Yaşlılarda Görülmez

Lenfomanın gençlerde de görülebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ateşoğlu, “Toplumda ‘kanser yaşlılık hastalığıdır’ algısı yanlış. Genç yaşta da lenfoma görülebilir. Bu nedenle belirtiler göz ardı edilmemeli” dedi.

Toplumsal Farkındalık Hayat Kurtarır

Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu, aynı zamanda Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Bilimsel Alt Komite Başkanı olarak yaptığı açıklamada, “Toplumsal farkındalık, lenfomada erken tanı için en önemli adımdır. Hedefimiz, lenfomanın tedavi edilebilir olduğunu tüm topluma anlatmak” şeklinde konuştu.