Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili adalet arayışı sürüyor. Ailesi ve kadın örgütleri, olayın aydınlatılması için mücadeleyi bir yıldır kararlılıkla devam ettiriyor.

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te, üniversite kampüsünde bulunan kız öğrenci yurdunda annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde markete gideceğini söyledi. Ancak genç öğrenci yurda bir daha dönmedi. 28 Eylül 2024’te, ailesi polis tarafından aranarak Rojin’in yurda dönmediği bilgisi paylaşıldı.

Aynı gün, Van Gölü sahilinde Rojin Kabaiş’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve bir şişe su bulundu. Rojin’in cansız bedeni ise iki hafta sonra, kaybolduğu noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. 15 Ekim 2024’te cesedi bulanların bir temizlik görevlisi ile site bekçisi olduğu belirtildi.

Genç kadının kıyafetlerinin üzerinde olduğu, ancak sarı terliklerinin bulunmadığı tespit edildi. Rojin Kabaiş’in yüksek düzeyde şifreli cep telefonu, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ancak telefonun şifresi kırılamadığı için içindeki verilere ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında 300 kamera kaydı ve 80 numunenin incelendiği öğrenilirken, baba Nizamettin Kabaiş, kızının ölümüyle ilgili adalet mücadelesini bir yıldır sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır ve Bingöl’den kadınlar ile baba Nizamettin Kabaiş, 30 Ocak’ta (yarın) gerçekleştirilecek büyük buluşma için yola çıktıklarını duyurdu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Kültür Merkezi önünde yapılacak basın açıklamasının ardından saat 15.30’da Adalet Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirileceği bildirildi.

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili sürecin aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için kamuoyunun dikkatinin davaya çekilmesi hedefleniyor.