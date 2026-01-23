İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın “yatırım” gerekçesiyle 756 bin lira dolandırıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, bir video paylaşım platformu üzerinden “görev” adı altında vatandaşlara yatırım vaadiyle para toplandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, bu yöntemle ülke genelinde çok sayıda kişinin mağdur edildiği ve toplamda 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Kayseri merkezli Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 11 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.