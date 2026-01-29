İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma tarafından son 2 haftadır yapılan çalışmaları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 26 ildeki operasyonlarda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 86 araç ile 8 bot ele geçirildi. Şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi
Siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi
İçeriği Görüntüle

'CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR'

Bakan Yerlikaya, 'Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA