NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yeraltı” dizisi, 28 Ocak’ta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Deniz Can Aktaş’ın hayat verdiği Haydar Ali karakterinin intikam hikâyesini konu alan dizinin güçlü oyuncu kadrosuna 4 yeni isim katıldı.

Muhammed Cangören ve Sefa Zengin Yıllar Sonra Aynı Dizide

“Kurtlar Vadisi” dizisinde baba-oğul karakterleriyle hafızalara kazınan Muhammed Cangören ve Sefa Zengin, yıllar sonra “Yeraltı” dizisinde yeniden bir araya geliyor. İki deneyimli oyuncunun projede hangi karakterlere hayat vereceği ise merak konusu oldu.

Zeynep Kumral ve Seray Özkan’dan Sürpriz Roller

Berna Aruz’un kaleme aldığı, Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Medyapım imzalı dizinin kadrosuna ayrıca Zeynep Kumral ve Seray Özkan da sürpriz rollerle dahil oldu.

Çarşamba akşamlarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan “Yeraltı”, güçlü hikâyesi ve genişleyen oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.