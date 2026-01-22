Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın (Rafa Silva), Benfica Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın (Rafa Silva) Benfica Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kariyerinde 65 Maçta 23 Gol

Beşiktaş’a 2024 yılında transfer olan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 65 maçta 23 gol kaydetti. Rafa Silva, Beşiktaş kariyerinde ayrıca 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım 2025 tarihinde, Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.