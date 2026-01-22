Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ile 7’nci Ticari Diplomasi Ödül Töreni’ni İstanbul’da gerçekleştirdi. DEİK bünyesinde faaliyet gösteren ülke bazlı, sektörel ve özel amaçlı iş konseyleri kapsamında 151 İş Konseyi’nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı olarak yapıldı.

Genel kurullar sonucunda, DEİK İş Konseylerinin 2025–2027 dönemini kapsayan yeni başkanları ve yürütme kurulu üyeleri belirlendi. Yeni dönemde oluşturulan yapılanmanın, DEİK’in kapsayıcı temsil anlayışını güçlendirmesive farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının uluslararası ekonomik ilişkilerde daha etkin ve görünür rol üstlenmesini hedeflediği belirtildi.

Dide Özdikmen Türkiye-Burundi İş Konseyi Başkanı Oldu

Bu kapsamda, uluslararası mühendislik ve teknik müşavirlik alanlarında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Alter Yönetim Kurulu Başkanı Dide Özdikmen, Türkiye-Burundi İş Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Özdikmen, yeni dönemde ayrıca Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Dide Özdikmen’in iki önemli görevi eş zamanlı olarak üstlenmesi; başta Afrika pazarı olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapı projeleri, çevre, su ve atıksu yönetimi, mühendislik ve üstyapı yatırımları ile iklim değişikliğiyle uyum, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda Türk firmalarının etkinliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.