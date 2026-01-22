MARDİN’in Midyat ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat–Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 47 IJ 654 plakalı hafif ticari araç ile 16 Z 3344 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan A.T. (32) ve S.A. (64), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.