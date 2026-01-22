Netflix, 2026 yılında izleyiciyle buluşacak yerli dizi projelerini duyurdu. Platform, yeni yapımların yanı sıra sevilen dizilerin yeni sezonlarıyla da ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Netflix’in 2026 takviminde yer alan yerli diziler şu şekilde sıralandı:

Bir Başkadır – 2. sezon



Kimler Geldi Kimler Geçti – 3. sezon



Masumiyet Müzesi

Mezarlık – 3. sezon

Organize İşler

Seni Tanıyorum

Sonra Gözler Görür

Zeytin Ağacı – 3. sezon

Netflix, 2026 yılında yayınlanacak yerli dizilerle birlikte Türk yapımlarına olan yatırımını sürdürmeyi hedefliyor. Yeni projelerin yayın tarihleri ve oyuncu kadrolarına ilişkin detayların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.