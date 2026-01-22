Netflix, 2026 yılında izleyiciyle buluşacak yerli dizi projelerini duyurdu. Platform, yeni yapımların yanı sıra sevilen dizilerin yeni sezonlarıyla da ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Netflix’in 2026 takviminde yer alan yerli diziler şu şekilde sıralandı:

Netflix, 2026 yılında yayınlanacak yerli dizilerle birlikte Türk yapımlarına olan yatırımını sürdürmeyi hedefliyor. Yeni projelerin yayın tarihleri ve oyuncu kadrolarına ilişkin detayların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

Muhabir: Zehra Önen