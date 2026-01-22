Netflix, 2026 yılında izleyiciyle buluşacak yerli dizi projelerini duyurdu. Platform, yeni yapımların yanı sıra sevilen dizilerin yeni sezonlarıyla da ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Netflix’in 2026 takviminde yer alan yerli diziler şu şekilde sıralandı:
Bir Başkadır – 2. sezon
Kimler Geldi Kimler Geçti – 3. sezon
Masumiyet Müzesi
Mezarlık – 3. sezon
Organize İşler
Seni Tanıyorum
Sonra Gözler Görür
Zeytin Ağacı – 3. sezon
Netflix, 2026 yılında yayınlanacak yerli dizilerle birlikte Türk yapımlarına olan yatırımını sürdürmeyi hedefliyor. Yeni projelerin yayın tarihleri ve oyuncu kadrolarına ilişkin detayların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.
Muhabir: Zehra Önen