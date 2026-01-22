ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, başkent genelinde etkisini gösterdi. Gün boyunca etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağışla birlikte yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü.

Zaman zaman lapa lapa yağan kar, park ve bahçelerin yanı sıra binaların çatıları ile araçların üst kısımlarını da kapladı. Mesai bitiş saatlerine denk gelen kar yağışı, kent genelinde trafikte aksamalara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara’da kar yağışının gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.