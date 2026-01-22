Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ANKAmall AVM önünde trafik düzenleme çalışmalarına başladı. Daha önce Kentpark ve Cepa AVM çevresinde hayata geçirilen uygulamaların ardından, bu kez Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) üzerindeki ANKAmall AVM girişinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

ABB tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, AVM’nin Konya Yolu girişinde “delinatör ve stoper uygulaması” tamamlandı. Yapılan düzenleme ile AVM’ye giriş-çıkış yapan araçlar ile ana arter üzerinde seyreden araçların yolları birbirinden ayrılarak trafik akışının daha güvenli ve düzenli hâle getirilmesi hedeflendi.

Köprü Bitiminden AVM’ye Giriş Kapatıldı

Çalışmalar doğrultusunda, Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatıldı. Böylece köprü bitiminden sağa dönüş engellenerek ANKAmall AVM’ye doğrudan girişler kapatıldı. Uygulama ile ana yol üzerindeki yoğunluğun azaltılması ve sürüş güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

ABB, kent genelinde trafik akışını rahatlatmaya yönelik düzenlemelerin farklı noktalarda da sürdürüleceğini bildirdi.