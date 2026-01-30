Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın, yürütülen bir soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi. Dosyada Taşkın ile birlikte başka isimlerin de yer aldığı belirtiliyor.

Merve Taşkın’ın daha önce yaptığı paylaşımlarda yurt dışında bulunduğunu açıkladığı bilinirken, yakalama kararının ardından sürecin adli makamlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Konuya ilişkin resmi bir gözaltı işlemi bilgisi henüz paylaşılmadı. Gelişmeler geldikçe dosyaya yeni detayların eklenmesi bekleniyor.