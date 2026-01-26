Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde görev yapan asistan hekimler, klinikte aynı zamanda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul’a (ÜAK) şikâyet dilekçeleri sundu. Dilekçelerde mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddialarına yer verildi.

Hakaret, Baskı ve Eğitim Hakkının Engellenmesi İddiası

Asistan hekimlerin beyanlarında; servis vizitleri, ameliyathane, konsey toplantıları ve klinik içi alanlarda yüksek sesle azarlama, küçük düşürücü ifadeler, tehditkâr söylemler ve baskı oluşturucu davranışların yaşandığı öne sürüldü. Bazı dilekçelerde, uzmanlık eğitiminin bir baskı aracı olarak kullanıldığı ve eğitim hakkının fiilen engellendiği iddiaları yer aldı.

Aşağılayıcı ve Mesleki Onuru Zedeleyici Davranışlar

Şikâyet dilekçelerinde, kimi asistan hekimlerin istekleri dışında fiziksel temasa maruz kaldıklarını, aşağılayıcı ve mesleki itibarı zedeleyici ifadelerle karşılaştıklarını aktardıkları belirtildi. İddialara göre, söz konusu davranışların bir kısmı diğer sağlık çalışanları ve hastaların bulunduğu ortamlarda gerçekleşti.

Görev Dışı İş Yükü İddiaları da Yer Aldı

Dilekçelerde ayrıca; mesai saatlerinde görev yerinde bulunmama, kişisel işlerin asistan hekimlere yaptırılması ve görev tanımı dışında iş yükü oluşturulduğu yönünde iddialar da yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Soruşturma Başlattı

Yapılan başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Üniversiteler Arası Kurul’dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt verilmediği bildirildi.