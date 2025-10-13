Sevilen dizi Uzak Şehir’de izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Burç Kümbetlioğlu’nun hayat verdiği ve önceki bölümlerde öldüğü gösterilen Boran karakteri, yeni sezonda yeniden hikâyeye dahil edildi.

Başlangıçta sadece flashback sahnelerinde konuk oyuncu olarak yer alan Kümbetlioğlu için senaryoya sonradan ek sahneler yazıldı. Oyuncu, Çorum’da çekimleri süren Al Beni Baba filminin setinden gelerek bu ek sahnelerde yer aldı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Kümbetlioğlu’nun dizinin ana kadrosuna resmen dahil olduğu öğrenildi.

Kulislerden gelen bilgilere göre Boran karakteri bir süre hasta yatağında kalacak, ancak ilerleyen bölümlerde yeniden ayağa kalkarak hikâyeye güçlü bir dönüş yapacak. Dizide büyük bir çatışma sahnesi yaşanması beklenirken, Sadakat karakterinin (#GoncaCilasun) planlanan senaryoda bir değişiklik olmazsa Vurgun’la (#TarhanKaragöz) yakınlaşabileceği de konuşulan söylentiler arasında yer alıyor.

Uzak Şehir yeni bölümleriyle izleyicilere hem duygusal hem de heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek.