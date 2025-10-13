Ankara’nın Haymana ilçesi, hafta sonu hem televizyon hem de radyo yayınlarıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle gündeme geldi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un da katıldığı yayınlarda, ilçenin tarihi, kültürel ve turistik potansiyeline dair bilgiler paylaşıldı.

“Görkemli Hatıralar” programı Haymana’dan canlı yayınlandı

11 Ekim 2025 Cumartesi günü, Halk TV’de yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programı Haymana’dan canlı olarak ekrana geldi. Programda ilçenin tarihi geçmişi, kültürel yapısı, termal kaynakları ve yöresel ürünleri ele alındı. Ayrıca kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler de izleyicilere tanıtıldı.

Haymana kaplıcalarından canlı radyo yayını

Aynı gün, MegaSite Radyo 101.1 frekansında Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilçedeki kaplıca tesisinden canlı yayına katıldı. Koç, Haymana’nın doğal ve sosyal özelliklerine değinerek ilçenin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Pazar günü yayınlar sürdü

Tanıtım etkinlikleri pazar günü de devam etti. MegaSite Radyo ekibi bu kez Haymana merkezinden canlı yayın yaparak vatandaşlarla röportajlar gerçekleştirdi. Yayında, Haymanalıların görüşlerine yer verildi ve ilçede son yıllarda yaşanan değişimlere dair değerlendirmeler paylaşıldı.