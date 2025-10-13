Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatı sonrasında Mısır’ın Şarm El-Şeyhkentinde düzenlenen “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirveye katılarak liderlerle istişarelerde bulunduğunu ve “Niyet Beyanı”na imza attığını belirtti. Yılmaz, “İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atılmıştır. Bu tarihi zirve, ABD Başkanı Trump’ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Gazze halkının tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini koruduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin Filistin davasındaki kararlı duruşuna dikkat çekti. Yılmaz, “Türkiye, tüm imkânları ve Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir” dedi.

Yılmaz ayrıca, sağlanan anlaşmanın ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına ve Gazze’nin yeniden imarına katkı sağlamasını diledi. Kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.