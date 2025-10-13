Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen her arıza ihbarını titizlikle incelemeyi sürdürüyor.

Ancak son dönemde bu sistemlere kasıtlı olarak zarar verildiği ve bazı kişilerin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyecek şekilde sabotaj yaptığı tespit edildi.

Son olayda, Sincan-GİMSA alt geçidi ile ANKAMALL üst geçidinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir grup gencin acil durdurma butonlarına bilerek bastığı görüldü. Kaydedilen görüntülerde, ABB personelinin arızayı onardığı sırada grubun merdivenleri durdurduğu ve uyarılara rağmen tartışma çıkardığı anlar yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuya ait bu sistemlere keyfi biçimde müdahale eden, zarar veren veya vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.