Ankara’da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaları kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla yargılanan 199 sanıklı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz cuma günü mahkeme tarafından tahliye edilen 5 sanık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Başsavcılığın itirazını değerlendiren mahkeme, çetenin lideri olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı’nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında sanıkların, kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine ait elektronik imzaları kopyalayarak sahte resmi belgeler düzenlediği iddia ediliyor.