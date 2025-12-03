Haymana Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını dijital çağa taşıyarak duyuruların artık mobil uygulama üzerinden takip edilebildiği ‘Cepte Anons’ sistemine geçti. Yeni uygulama, geleneksel hoparlör anonslarının oluşturduğu gürültü kirliliğine son verirken, belediye duyurularının dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat erişilebilir olmasını sağlayarak ilçenin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı oldu.

Gürültüsüz ve Kesintisiz Bilgilendirme Dönemi

Cepte Anons uygulamasıyla Haymanalılar, belediyeden yapılan bildirimleri istedikleri zaman ve istedikleri formatta takip edebiliyor. Sistem, kolay kullanımı ve kapsayıcı iletişim özellikleriyle dikkat çekiyor.

Uygulamanın öne çıkan özellikleri:

7/24 Anında Erişim: İlçe dışında veya yurtdışında yaşayan vatandaşlar bile tüm duyuruları anında takip edebiliyor.

İşitme Engelliler İçin Erişilebilirlik: Yazılı bildirim özelliği sayesinde anonslar işitme engelli vatandaşlara da ulaşıyor.

Seçilebilir Anons Türleri: Vatandaşlar görmek istedikleri duyuru kategorilerini seçerek gereksiz bildirimlerden kurtuluyor.

Kolay Kullanım: Uygulamayı cep telefonuna indirip “Haymana Belediyesi”ni seçmek, duyuruları sesli veya yazılı olarak almaya başlamak için yeterli.

Başkan Levent Koç: “Cepte Anons ile Belediyecilikte Çağ Atladık”

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, uygulamanın modern ve şeffaf belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu belirterek tüm vatandaşları uygulamayı kullanmaya davet etti.

Başkan Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Günümüz dünyasında hizmet üretmek kadar, o hizmeti vatandaşlara en kolay ve en hızlı şekilde ulaştırmak da çok önemli. ‘Cepte Anons’ uygulamasıyla duyuru kaçırma dönemi sona eriyor. Dijital dönüşümde bir kademe daha ilerledik ve Haymana’da belediye iletişimini çağ atlattık. Yurtdışındaki hemşehrilerimiz dahi artık duyurularımızdan anında haberdar olabilecek. Tüm Haymanalıları bu ücretsiz ve vizyoner uygulamayı kullanmaya davet ediyorum.”

Haymana Belediyesi, bu yenilikçi adımla hem vatandaş memnuniyetini artırmayı hem de daha modern, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.