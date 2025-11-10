Haymana Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Termal Saray Wedding Düğün Salonu, ilk organizasyonuyla birlikte hizmet vermeye başladı. İlçe halkının uzun süredir beklediği tesis, görkemli bir düğünle kapılarını açarak Haymana’nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirdi.

Başdeğirmen Mesire Alanı içerisinde inşa edilen salon; 2.000 kişilik kapasitesi, modern mimarisi, geniş otoparkı ve yemyeşil çevresiyle dikkat çekiyor. Hem açık hem de kapalı alanlarıyla dört mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlanan tesis, Zarif Akyıldızı Wedding açık düğün alanı ve Termal Saray Wedding kapalı salonuyla bölgenin önemli etkinlik merkezi olma hedefi taşıyor.

Tesisin açılışı, Yıldırım ailesinin düğün töreniyle gerçekleştirildi. Haymanalıların yoğun ilgi gösterdiği düğüne katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, genç çifte mutluluklar dileyerek salonun ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

“Haymana’da önemli bir eksiklik giderildi”

Vatandaşlar, ilçede uzun süredir ihtiyaç duyulan modern bir düğün salonunun hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Levent Koç’a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Termal Saray Wedding Düğün Salonu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte, Haymanalılar artık düğün, nişan, kına ve diğer özel organizasyonlarını ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirebilecek. Modern donanımı ve estetik yapısıyla dikkat çeken tesisin, önümüzdeki dönemde Haymana’nın en önemli sosyal buluşma noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.