Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden üç kişinin cenazesi toprağa verildi. Feci kazada hayatını kaybeden Mahir Çanak (27), eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık oğulları Oğuzhan Çanak, Beypazarı’nda düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Otomobil 10 Metreden Yuvarlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte memleketi Beypazarı’na gitmek üzere yola çıktı. İlçe girişine geldikleri sırada Çanak’ın kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı.

Kazada sürücü Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri Oğuzhan Çanak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cenazeler Otopsinin Ardından Teslim Alındı

Hayatını kaybeden anne, baba ve bebeğin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeler bugün ailelerine teslim edildi.

Cenazede Gözyaşları Sel Oldu

Çanak ailesinin cenazeleri Beypazarı’ndaki Cemil Ercan Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yan Yana Toprağa Verildiler

Kılınan cenaze namazının ardından Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak ve bebekleri Oğuzhan Çanak’ın cenazeleri Beypazarı Şehir Mezarlığı’na götürüldü. Anne, baba ve bebek yan yana defnedilerek toprağa verildi.