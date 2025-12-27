Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Programlar kapsamında Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Vali Vasip Şahin’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi.

Vali Şahin, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk; Ankara'ya teşriflerinizin 106'ncı yıl dönümünde milletimizin istiklaline yön veren iradenizi ve bu kadim şehri milli mücadelenin kalbi haline getiren basiretinizi bir kez daha minnetle yad ediyoruz. 27 Aralık 1919'da attığınız bu tarihi adım, bir milletin kaderini değiştirmiştir. Ankara'yı bağımsızlık mücadelenizin merkezi olarak tercih etmeniz, ileri görüşlülüğünüzün, kararlılığınızın ve milletin gücüne olan sarsılmaz inancınızın en açık tezahürüdür. Bu topraklarda şekillenen istiklal ruhu, bugün de birlik ve dirliğimizin en sağlam dayanağı olmaya devam etmektedir. Emanet ettiğiniz Cumhuriyeti yaşatmak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve refahı için azimle çalışmak en temel vazifemizdir. Zatıalinizin, silah arkadaşlarınızın ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”