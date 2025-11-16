Haymana Belediyesi ve Sokak Oyunları Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği, Kapalı Spor Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklar; seksek, halat çekme, çuval yarışı ve çeşitli grup oyunları gibi pek çok geleneksel oyunu deneyimleyerek hem eğlenceli dakikalar yaşadı hem de kültürel mirasla tanışma imkânı buldu.

Şenlik boyunca miniklerin neşesi salona canlılık katarken, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan çocuklar Haymana Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Ayrıca tüm katılımcı çocuklara çeşitli ikramlar sunularak günün daha keyifli geçmesi sağlandı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Haymana Belediyesi yetkilileri, geleneksel sokak oyunlarının yaşatılması ve çocukların sosyal etkinliklerle bir araya getirilmesi için benzer organizasyonların devam edeceğini belirtti.