Aladağ Kaymakamlığı, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ilişkin tedbir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı taşımalı eğitim uygulanan okullarda yarın için eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının özellikle kırsal mahallelerde etkisini sürdürdüğünü vurgularken, öğrenci ve velilerin güvenliği açısından bu kararın alındığını ifade etti. İlçede hava koşullarının seyrine göre yeni değerlendirmelerin yapılabileceği de kaydedildi.