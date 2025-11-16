İlçe Özel İdaresi ekipleri, bölgede başlattıkları çalışmalarla kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Yetkililer, yolların tekrar kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Beytüşşebap’ta özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde günlük yaşamlarına sorunsuz şekilde devam edebildi. Yetkililer, vatandaşları yoğun kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kapanan köy yolları ve karla mücadele çalışmaları, bölgedeki yerel haber kaynakları ve sosyal medya hesaplarından anlık olarak takip edilebiliyor.