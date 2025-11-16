Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü Yalova Şubesi’ne bağlı lagün, göç eden kuşların üreme ve beslenme alanı olarak büyük önem taşıyor. Avrupa ve Afrika arasındaki göç yolunda yer alan lagünde, kara gagalı sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt ve gümüş martı gibi türler de bulunuyor.

Hersek Lagünü, Türkiye’nin tek tapulu gölü olma özelliğine sahip. Lagün Sorumlusu Ecem Yıldırım, sonbaharla birlikte kuş popülasyonunun arttığını belirterek, “Kuşlar ocak ayında pik seviyeye ulaşıyor, şubat sonrası göç alanlarına gidiyor. Şu anda flamingolar yoğun olarak gözlemleniyor” dedi.

Lagünde müze, konferans salonu, kuş gözlem kuleleri ve engelsiz gözlem alanları bulunuyor. Ziyaretçiler, kuşları yakın mesafeden ve çıplak gözle gözlemleyebiliyor.