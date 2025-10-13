Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Kadın KYK Yurdu’nda yaşanan olay, yurtlardaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. 12 Ekim gecesi, duş alırken duşakabinin aniden patlaması sonucu bir öğrenci ağır şekilde yaralandı. Olayı gören sıra arkadaşları hemen yardım çağırdı. Ancak iddialara göre, olay yerine gelen ambulans görevlileri KYK yurduna alınmadı. Güvenlik görevlileri ise olayın şokunu yaşayan öğrencilere destek olmak yerine, onları suçladı.

KYK yurtlarının kalitesiz inşaat malzemeleriyle yapıldığını, denetimsiz bırakıldığını belirten öğrenciler, yaşadıkları koşulların üniversiteli gençlere reva görülmediğini dile getirdi