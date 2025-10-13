Yunusemre Belediyespor’un altyapısından yetişen Rabia Tekin, Karadağ’ın Budva kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı. 36 kilogramda rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan milli sporcu, hem kulübüne hem de Türkiye’ye şampiyonluk sevinci yaşattı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, milli sporcunun başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rabia'nın İstiklal Marşı’mızı tüm salona dinletmesi ve bayrağımızı göndere çektirmesi tarif edilemez bir gurur. Disiplini, azmi ve duruşuyla tüm genç sporcularımıza örnek oluyor. Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın desteğiyle altyapıdan nice Rabialar çıkarmaya devam edeceğiz."

Rabia Tekin: “Hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu”

Geçen yılki Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Rabia Tekin, bu yıl hedeflediği şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Altın madalya sonrası yaptığı açıklamada:

"Bu başarıyı aileme, antrenörlerime ve kulübüme armağan ediyorum. Şimdi sırada Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Hedefim, oralarda da kürsüye çıkmak" ifadelerini kullandı.