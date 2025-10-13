Olay, 8 Ekim akşamı Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi’nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 7 kişi yaralanırken, kavgaya müdahale eden bir polis memuru da sol ayağından hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 adet tabanca ve 12 adet fişek de ele geçirildi.

4 Kişi Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden:

Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.