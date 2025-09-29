Batman’ın kadim ilçesi Hasankeyf’te bu yıl 5’incisi düzenlenen Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasankeyf’te düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Hasankeyf Limanı’nda başlayan etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları gösterilerinin ardından Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti. Katılımcılar, tekne turu ve kale gezisiyle tarihi ilçeyi yakından keşfederken, yöresel ürün stantları ve tanıtım alanlarını da ziyaret etti.

Festivalin en ilgi çeken bölümü ise su ve doğa sporları oldu. Flyboard, jetski, zodyak bot, SUP board kürek çekme, kano, ultralight uçak, microlight (uçan kanat) ve paramotor gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaymakam İmrak: Hasankeyf bu yıl 500 bin turisti ağırladı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin yılbaşından bu yana 500 bin turiste ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Batman’da turizm denildiğinde akla ilk gelen yer Hasankeyf’tir. Bu yıl yalnızca ilçemiz 500 bin turisti ağırlama başarısı gösterdi. Önümüzdeki yıllarda bu sayının milyonlara ulaşacağına inanıyorum. Hasankeyf tarihi, kültürü ve medeniyetiyle büyük bir zenginlik barındırıyor. Ilısu Barajı ise bu süreçte en büyük avantajlarımızdan biri. Baraj sayesinde su sporlarının her türünü gerçekleştirme imkanına sahibiz. 5’incisini düzenlediğimiz bu festival artık geleneksel hale geldi. Bundan sonra hava gösterilerini de programımıza dahil ederek Hasankeyf turizmini daha da ileriye taşıyacağız.”