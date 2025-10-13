Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor’a 4-0 mağlup olduktan sonra Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Gisdol yönetiminde ligde 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takım, henüz galibiyetle tanışamadı.

Yeni Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Kayserispor yönetimi, Gisdol'un ayrılığı sonrası takımın başına Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic’i getirdi. Bu atama ile birlikte Kayserispor, son 11 sezonda 24. teknik direktörüne teslim edilmiş oldu.

11 Sezonda 23 Görev Değişikliği

Kayserispor, 2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile başlattığı teknik direktör rotasyonunda şu isimlerle çalıştı:

Tolunay Kafkas

Hakan Kutlu

Sergen Yalçın

Mesut Bakkal

Marius Sumudica

Ertuğrul Sağlam

Hikmet Karaman (2 kez)

Samet Aybaba (2 kez)

Bülent Uygun

Robert Prosinecki

Bayram Bektaş

Dan Petrescu

Uğur Kulaksız

Hamza Hamzaoğlu

Yalçın Koşukavak

Çağdaş Atan

Recep Uçar

Burak Yılmaz

Sinan Kaloğlu

Sergej Jakirovic

Markus Gisdol

Radomir Djalovic (görevdeki isim)

Bu tablo, Kayserispor'u Süper Lig'in en çok teknik direktör değiştiren kulüplerinden biri haline getiriyor.