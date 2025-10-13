Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor’a 4-0 mağlup olduktan sonra Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Gisdol yönetiminde ligde 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takım, henüz galibiyetle tanışamadı.
Yeni Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Kayserispor yönetimi, Gisdol'un ayrılığı sonrası takımın başına Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic’i getirdi. Bu atama ile birlikte Kayserispor, son 11 sezonda 24. teknik direktörüne teslim edilmiş oldu.
11 Sezonda 23 Görev Değişikliği
Kayserispor, 2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile başlattığı teknik direktör rotasyonunda şu isimlerle çalıştı:
-
Tolunay Kafkas
-
Hakan Kutlu
-
Sergen Yalçın
-
Mesut Bakkal
-
Marius Sumudica
-
Ertuğrul Sağlam
-
Hikmet Karaman (2 kez)
-
Samet Aybaba (2 kez)
-
Bülent Uygun
-
Robert Prosinecki
-
Bayram Bektaş
-
Dan Petrescu
-
Uğur Kulaksız
-
Hamza Hamzaoğlu
-
Yalçın Koşukavak
-
Çağdaş Atan
-
Recep Uçar
-
Burak Yılmaz
-
Sinan Kaloğlu
-
Sergej Jakirovic
-
Markus Gisdol
-
Radomir Djalovic (görevdeki isim)
Bu tablo, Kayserispor'u Süper Lig'in en çok teknik direktör değiştiren kulüplerinden biri haline getiriyor.