ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD medyasına Gazze'deki barış sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Vance, ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusunda yaptığı değerlendirmede, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu kaydetti. Vance, "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız” dedi.

Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını ifade etti.