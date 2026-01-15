Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde kayıp olarak aranan Hamit Akyol’dan acı haber geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, 77 yaşındaki Akyol’un dere yatağında hareketsiz halde bulunduğu bildirildi.

Arama Çalışmaları Sonuç Verdi

Edinilen bilgilere göre, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Hamit Akyol için ailesi bugün jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Arama sırasında dere yatağında bulunan Akyol için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde Hamit Akyol’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Morg’a Kaldırıldı

Akyol’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.