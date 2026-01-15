Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık girişimi iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Arifiye Mahallesi İnci Sokak’ta faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşanan olayda, şüpheli bir kişi bozdurmak istediği altınlar nedeniyle yakalandı.

Kuyumcu Çalışanları Şüphelendi

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. isimli şahıs kuyumcuya gelerek toplam 58 gram ağırlığında olduğu belirtilen altını bozdurmak istedi. Kuyumcu çalışanları yaptıkları kontrollerde altınların sahte olabileceğini değerlendirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ö.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.