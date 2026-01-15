2026 yılı Ocak ayına girilmesiyle birlikte asgari ücret ve emekli maaşları netleşirken, dul, yetim, engelli ve yaşlılık aylıkları da yeniden hesaplandı. Ancak açıklanan tutarlar, en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin oldukça altında kaldı.

En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira Oldu

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi. Kamuoyunda bu rakam tartışılırken, dul, yetim, engelli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşların aldığı maaşlar ise daha düşük seviyelerde kaldı.

2026 Engelli ve Sosyal Yardım Aylıkları Ne Kadar Oldu?

Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım ödemelerinde artışa gidildi. Buna göre:

Ağır silikozis hasta aylığı: 11 bin 840 TL → 14 bin 42 TL

65 yaş ve üzeri yaşlılık aylığı: 5 bin 390 TL → 6 bin 393 TL

Yüzde 40–69 engelli aylığı: 4 bin 302 TL → 5 bin 103 TL

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 6 bin 454 TL → 7 bin 655 TL

SED (çocuk başına): 8 bin 198 TL → 9 bin 723 TL

Evde bakım yardımı: 11 bin 702 TL → 13 bin 878 TL

Yetim ve Dul Maaşları 2026’da Ne Kadar Oldu?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla vefat eden sigortalıların yakınlarına bağlanan aylıklar da güncellendi:

Yetim aylığı (çocuk): yaklaşık 4 bin 735 TL

Dul aylığı (%50 hisse): yaklaşık 9 bin 468 TL

Dul aylığı (%75 hisse – çocuksuz): yaklaşık 12 bin 340 TL

Bu tutarların, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının oldukça altında kaldığı görülüyor.

Temel Giderler Karşısında Aylıklar Yetersiz Kaldı

2026 yılına girilmesiyle birlikte temel gıda ve yaşam giderlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Market fiyatlarında meyve ve sebze ürünlerinin kilogram fiyatları 100 TL’nin üzerine çıkarken, elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri de hane bütçesinde önemli yer tutuyor.

Ortalama bir hanede yalnızca elektrik, su, doğalgaz, internet ve cep telefonu faturalarının toplamı 6 bin 500 TL’yi, birden fazla hat kullanılması durumunda ise 10 bin TL’yi aşabiliyor.

Dul, Yetim ve Engelliler İçin Geçim Tartışması

2026 itibarıyla:

En düşük engelli aylığı: 5 bin 103 TL

En düşük yetim aylığı: 4 bin 735 TL

65 yaş aylığı: 6 bin 393 TL

olarak uygulanıyor. Bu rakamlar, yalnızca temel faturaların karşılanması açısından dahi yetersiz kalabiliyor.

Sosyal Yardımlar Yeniden Gündemde

Açıklanan rakamlar sonrası, dul, yetim, engelli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşların yaşam koşulları ve sosyal desteklerin yeterliliği kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, bu kesimlerin alım gücünün korunabilmesi için ek sosyal destek ve düzenlemelerin önemine dikkat çekiyor.