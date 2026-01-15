Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Bakanlık, şu an için sınırlarımıza yönelik kitlesel bir göç tespiti bulunmadığını ancak ihtiyaç halinde ilave tedbirlerin devreye alınacağını bildirdi.

İran Sınırında Fiziki ve Teknolojik Güvenlik Güçlendirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, 560 kilometrelik İran hududunun 7 gün 24 saat esasına göre korunduğu vurgulandı. Açıklamaya göre sınır hattı boyunca:

203 elektro-optik kule

43 asansörlü kule

380 kilometre modüler beton duvar

553 kilometre hendek kazısı

tamamlandı. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engel niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Hudut hattının, ileri teknoloji keşif ve gözetleme sistemleriyle sürekli izlendiği, İHA, SİHA ve İKU’lar ile 24 saat esasına göre keşif-gözetleme uçuşları yapıldığı kaydedildi.

MSB: Şu An Kitlesel Göç Yok

Bakanlık, sınırlarımıza yönelik şu anda kitlesel bir göç hareketi tespit edilmediğini, ancak olası risklere karşı ilave tedbir planlamalarının hazır olduğunu ve ihtiyaç halinde bu önlemlerin derhal hayata geçirileceğini açıkladı.

ASFAT, Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi Arasında

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısını ASFAT’ın 8’inci kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.

Aktürk, ASFAT’ın 2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78’inci sıraya yükseldiğini belirterek, şirketin kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği projelerin Türkiye’nin güvenliğine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Terörle Mücadelede Son Durum: 9 PKK’lı Teslim Oldu

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada 9 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Suriye harekât alanlarında ise terör örgütlerine ait tünel sistemlerinin imhasına devam edildiği, Tel Rıfat ve Menbic’te imha edilen tünel uzunluğunun 747 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Hudut Güvenliği: 222 Kişi Yakalandı

Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada 114 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandığı, 699 kişinin ise engellendiği açıklandı.

1 Ocak’tan bu yana:

Yakalanan kişi sayısı: 222

Sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı: 1552

olarak kayıtlara geçti.

İsrail’in Gazze’deki İhlalleri Eleştirildi

MSB, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesine tepki göstererek, ateşkes ihlallerinin ve insani yardımların engellenmesinin bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını vurguladı.

Bedelli Askerlik Sınıflandırma Tarihi Açıklandı

Açıklamada ayrıca, 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak 2026’da e-Devlet üzerinden ilan edileceği duyuruldu.

Suriye Açıklaması: “Sadece Teröristler Hedef Alındı”

MSB, Halep’te yürütülen operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, operasyonların yalnızca teröristleri hedef aldığını ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile “tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini bildirdi.

NATO Hava Sahası Görevleri ve Uçak Kazası İncelemesi

Türkiye’nin NATO hava sahasının korunmasına yönelik geliştirilmiş hava polisliği görevlerine katkı sunduğu belirtilirken, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin analiz çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ihale soruşturmasına ilişkin hazırlanan raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ve hem idari hem adli sürecin devam ettiği açıklandı.