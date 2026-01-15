Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silah sergileyen ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eş Zamanlı Baskınlar Düzenlendi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya hesaplarında silahlı görüntüler paylaşan ve suç örgütlerini teşvik edici içerikler yayımladıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 92 adet tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Soruşturma Sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.