Ehliyet affı ve Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 48. maddesine yönelik düzenleme talepleri kamuoyunda yeniden gündeme geldi. Yapılan açıklamalarda, Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ehliyet affı ve KTK 48. madde kapsamında mağdur olduğu ileri sürüldü.

Açıklamalarda, ehliyetin günümüzde bir lüks değil; bireylerin çalışabilmesi, sağlık hizmetlerine erişebilmesi ve aile yaşamını sürdürebilmesi için temel bir ihtiyaç haline geldiği vurgulandı.

“Ehliyetsiz Kalmak İşsizliğe Yol Açıyor”

Süreli ehliyet cezalarının yalnızca profesyonel sürücüleri değil, araç kullanması zorunlu olan birçok meslek grubunu da etkilediği belirtildi. Ehliyetine el konulan kişilerin işlerini kaybettiği, bunun da işsizlik oranlarını artırdığı ifade edildi. Sürecin bireylerin ekonomik yapısını bozduğu, ailevi ve sosyal sorunlara neden olduğu, hatta ağır psikolojik sonuçlar doğurduğu savunuldu.

Ekonomik Etkilere Dikkat Çekildi

Açıklamada, ehliyet süre cezalarının ülke ekonomisini de olumsuz etkilediği öne sürüldü. İşsiz kalan bireylerin vergi ödeyemediği, araç kullanımına bağlı ÖTV, MTV ve KDV gibi vergilerde düşüş yaşandığı, özellikle lojistik sektöründe şoför açığının maliyet artışlarına yol açtığı kaydedildi.

“Cezalar Orantısız ve Adaletsiz” İddiası

Ehliyet affı talebinde bulunanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kaza raporlarına göre hız ihlalinin kazalara neden olan unsurlar arasında üst sıralarda yer almasına rağmen, KTK 48. madde kapsamındaki cezaların daha ağır uygulandığını savundu. Alkol ihlallerinde yüksek para cezalarının yanı sıra 6 aydan 5 yıla kadar ehliyete el koyma ve belirli promil üzerinde hapis cezası uygulanmasının orantısız olduğu görüşü dile getirildi.

Ayrıca, taksirli suç unsuru bulunmayan durumlarda dahi ağır yaptırımlar uygulanmasının adalet duygusunu zedelediği, tek bir fiil için birden fazla ceza verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu ileri sürüldü.

Ehliyet Affı İçin Talepler Sıralandı

Açıklamada, ehliyet affının kamu vicdanını rahatsız etmeyecek ve cezasızlık algısı oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Süre cezalarının gerektiğinde para cezasına çevrilmesi, KTK 48. maddenin Avrupa ve dünya mevzuatlarına uyumlu hale getirilmesi, ehliyete el koyma sürelerinin azaltılması ve ihlaller için sürücülere rehabilitasyon zorunluluğu getirilmesi talep edildi.

Ehliyet affı ve yasal düzenleme taleplerinin önümüzdeki süreçte ilgili kurumların gündeminde yer alması bekleniyor.