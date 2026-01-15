Evde yapılan kurabiyelerin en büyük sorunu kısa sürede sertleşmesi. Ancak bu tarifle kurabiyeler günlerce yumuşaklığını ve tazeliğini koruyor. Çay saatlerinden kahve molalarına kadar her ana eşlik edecek, bayatlamayan kurabiye tarifi ev mutfaklarında sıkça tercih ediliyor. Gelin hep beraber bakalım bayatlamayan kurabiye nasıl yapılıyor?

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

(İsteğe göre: damla çikolata, fındık, ceviz veya tarçın)

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekeri derin bir kapta karıştırılır. Ardından yumurta eklenerek homojen kıvam elde edilir. Vanilin ve kabartma tozu ilave edilir. Kontrollü şekilde un eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlanır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şekil verilir. Yağlı kağıt serili tepsiye dizilen kurabiyeler, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15–18 dakika pişirilir. Kurabiyelerin üzeri pembeleşmeden fırından çıkarılması, bayatlamamasının en önemli püf noktası olarak belirtiliyor.

DİPNOT!

Uzmanlar, kurabiyelerin tamamen soğuduktan sonra kapaklı bir saklama kabına alınmasını öneriyor. Bu yöntemle kurabiyeler 5–6 gün boyunca tazeliğini koruyor.

Pratik yapımı ve uzun süre bayatlamamasıyla öne çıkan bu tarif, evde tatlı hazırlamak isteyenler için güvenilir bir alternatif sunuyor.