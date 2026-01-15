Malatya’da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası ölümle sonuçlandı. Çavuşoğlu Mahallesi’nde hafif ticari aracıyla ilerleyen 56 yaşındaki İlhan Yıldırım, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir iş yerine çarparak durabildi.

Kaza Sabah Saatlerinde Meydana Geldi

Olayın saat 06.30 sıralarında yaşandığı öğrenildi. 44 KR 886 plakalı hafif ticari aracı kullanan Yıldırım’ın rahatsızlanmasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybettiği, aracın ise hızla iş yerine çarptığı belirtildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık Ekipleri Ölümünü Tespit Etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İlhan Yıldırım’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Yıldırım’ın yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İlhan Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza anının ise çarpılan iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Aracı Yeni Satın Aldığı Öğrenildi

Öte yandan Yıldırım’ın kazaya karışan aracı yaklaşık bir hafta önce satın aldığı, ancak henüz resmi devir işlemlerini tamamlamadığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.