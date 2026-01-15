Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?
TCDD Taşımacılık ve Anonim Şirketi Yüksek Hızlı Tren biletlerine dün gece itibari ile yüzde 19 zam yaptı. Zam sonrası en çok kullanılan hatlardan biri olan Ankara-İstanbul arası tek yön bilet 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi.

Ankara - Konya bilet fiyatı 360 TL’den 430 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 390 TL’den 480 TL’ye yükseltildi.

Güncellenen tarifeye göre bazı YHT hatlarında yeni bilet ücretleri şöyle sıralandı:

• Eskişehir – Sakarya: 565 TL
• Eskişehir – İstanbul: 600 TL
• Eskişehir – Konya: 665 TL
• Eskişehir – Sivas: 1.500 TL

Yarı yıl tatiline 1 gün kala gelen zam tepki çekti.

Muhabir: Zehra Önen