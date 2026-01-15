TCDD Taşımacılık ve Anonim Şirketi Yüksek Hızlı Tren biletlerine dün gece itibari ile yüzde 19 zam yaptı. Zam sonrası en çok kullanılan hatlardan biri olan Ankara-İstanbul arası tek yön bilet 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi.

Ankara - Konya bilet fiyatı 360 TL’den 430 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 390 TL’den 480 TL’ye yükseltildi.

Güncellenen tarifeye göre bazı YHT hatlarında yeni bilet ücretleri şöyle sıralandı:

• Eskişehir – Sakarya: 565 TL

• Eskişehir – İstanbul: 600 TL

• Eskişehir – Konya: 665 TL

• Eskişehir – Sivas: 1.500 TL

Yarı yıl tatiline 1 gün kala gelen zam tepki çekti.