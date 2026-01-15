Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada “Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor” diyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’ye mesaj verdi.

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çözüm sürecinin önündeki engelin Zelenskiy olduğu yönündeki değerlendirmesine katıldıklarını belirtti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova yönetiminin çözüm sürecine açık olduğunu vurgulayarak, “Amerikan tarafı, Trump ve Kiev yönetimi, Rusya’nın tutumunu iyi biliyor. Bu, tutarlı ve net bir pozisyondur” ifadelerini kullandı.

Kiev yönetiminin mevcut süreçte zor bir tabloyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Peskov, “Kiev’in karar alma süresi giderek daralıyor. Zelenskiy’nin sorumluluk üstlenerek uygun bir karar vermesi için zaman geldi. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atılmadı” dedi.

Peskov, ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın Rusya’yı ziyaret etme ihtimali hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Amerikalı müzakerecilerle mevcut iletişim kanallarının açık olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Diyalog sürüyor. Tarih netleştiğinde ziyaretin gerçekleşmesini umuyoruz. Amerikalılar, Ukraynalılar ve Avrupalılarla çok sayıda görüşme yaptı. Rus tarafının da bu görüşmelere ilişkin yaklaşımını aktarması önemli” şeklinde konuştu.

Öte yandan Peskov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusuna da değinerek, Putin’in anlaşmanın süresi dolduktan sonra bir yıl boyunca şartlara uyulması yönündeki teklifine ABD’den henüz yanıt gelmediğini ifade etti. Kremlin, Washington’dan resmi bir cevap beklediklerini yineledi.