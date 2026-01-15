Geçtiğimiz gece düzenlenen Elle Style Awards, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Moda ve stil dünyasının prestijli gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Gecede; Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve “Uzak Şehir” dizisinin yıldızı Sinem Ünsal ödüle layık görüldü.

Serenay Sarıkaya, gecede “Elle Kızı” seçilerek stil ve zarafetiyle dikkat çekti. Hande Erçel ise başarılı kariyeri ve tarzıyla ödül alan bir diğer isim oldu. Sinem Ünsal da performansı ve duruşuyla geceden ödülle ayrıldı.

Ünlüler Geceye Akın Etti

Elle Style Awards gecesine; Gökçe Eyüboğlu, Buse Buçe Kahraman, İlif Dürüst, Alara Koçibey, Paris Uzan, Barış Arduç, Arzu Sabancı, Saadet Işıl Aksoy, Halit Ergenç – Bergüzar Korel çifti, Hazar Ergüçlü, Demet Özdemir gibi birçok ünlü isim katıldı.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’den Ayrı Ayrı Dans Şov

Gecenin dikkat çeken anlarından biri de Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in sahnede ayrı ayrı sergiledikleri dans performansları oldu. İki ünlü ismin enerjik anları davetlilerden büyük alkış aldı ve sosyal medyada gündem oldu.