Beyaz Saray, aralarında Rusya, İran ve Somali’nin de bulunduğu 75 ülke için tüm vize prosedürlerinin süresiz olarak askıya alınacağını açıkladı. Kararın 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Beyaz Saray’dan Resmi Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 75 ülkeye yönelik tüm vize işlemlerini dondurma kararı aldığını duyurdu. Leavitt, konuya ilişkin yayımlanan haberi alıntılayarak, kararın kapsamının geniş olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri: Göçmenlik Prosedürleri Yeniden Değerlendirilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, karara ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Dışişleri Bakanlığı, ABD’de kamu yükü haline gelebilecek ve Amerikan halkının cömertliğini suistimal edecek potansiyel göçmenleri uygun bulmamak için sahip olduğu yetkileri kullanacaktır.”

Piggott, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanma riski bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişini önlemek amacıyla göçmenlik işlem prosedürlerinin yeniden değerlendirileceğini ve bu süreçte söz konusu 75 ülkeden yapılan başvuruların askıya alınacağını belirtti.

Vize Askıya Alma Kararı Ne Zaman Başlayacak?

Yetkililer, vize işlemlerinin askıya alınmasının 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve uygulamanın süresiz olduğunu açıkladı.

Vize Prosedürleri Askıya Alınan 75 Ülke

ABD’nin vize işlemlerini durdurma kararı aldığı ülkeler şöyle sıralandı:

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Antigua ve Barbuda, Ermenistan, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Butan, Bosna Hersek, Brezilya, Burma, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Kolombiya, Fildişi Sahili, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominika, Mısır, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Haiti, İran, Irak, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Liberya, Libya, Makedonya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Nepal, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Kongo Cumhuriyeti, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Togo, Tunus, Uganda, Uruguay, Özbekistan ve Yemen.