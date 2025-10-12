Kulüpte teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshedilmişti. Ardından Kayserispor, Karadağ asıllı teknik direktör Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Milli maç arasında Antalya’da kampa giren Kayserispor’un kamp yaptığı otele gelen Djalovic için imza töreni düzenlendi. Törene başkan Nurettin Açıkalın ve sportif direktör Muhammet Türkmen de katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.