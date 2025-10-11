AA muhabirine konuşan Şahin, son dönemde özellikle ikinci el elektrikli araç satın alan tüketicilerin menzil konusunda ciddi sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Bazı satıcıların araçlarını “uzun menzilli” olarak tanıttığını belirten Şahin, “Satıcının beyanına göre sigorta şirketleri de poliçeye ‘uzun menzilli’ ibaresi ekliyor. Ancak araç aslında kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu ancak aracı kullanmaya başlayınca fark ediyor” dedi.

Şahin, “Sigorta poliçesinde ‘uzun menzil’ ibaresini gören tüketici güven duygusuna kapılıyor ve aracı 200-300 bin lira daha fazla ödeyerek satın alıyor. Ancak gerçek ortaya çıkınca mağduriyet kaçınılmaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.

‘Sigorta Şirketi Beyana Değil, Ruhsata Göre Yazmalı’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, sigorta şirketlerinin bu durumdan sorumlu olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

“Tüketici, sigorta poliçesindeki ‘uzun menzil’ yazısına kanabiliyor ve aracı alıyor. Dolayısıyla sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Sigorta şirketi ruhsatı eline alacak; ruhsatta uzun menzili, kısa menzili yazmıyorsa poliçeye de yazmayacak. Beyana göre değil, ruhsata göre hareket etmek zorundalar.”

‘Kontrol Etmeden Araç Almayın’ Uyarısı

Şahin, ikinci el elektrikli araç alacak vatandaşlara da şu tavsiyelerde bulundu:

“Servise gitmeden, teknik bilgileri öğrenmeden, sadece sözlü beyanla araç alınmamalı. Aynı araç 200-300 bin lira fazlaya satılabiliyor. Tüketiciler dikkatli olmalı, sigorta poliçesindeki bilgiler mutlaka kontrol edilmeli.”